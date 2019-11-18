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На Урале экс-начальник подразделения ГИБДД насмерть сбил женщину-пешехода

62-летняя погибшая переходила дорогу не по «зебре».

На Урале экс-начальник подразделения ГИБДД насмерть сбил женщину-пешехода
Полицейский попал в ДТП, в результате которого погибла женщина. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Скандальное ДТП в Свердловской области: утром 18 ноября замначальника полиции по охране общественного порядка ОВД города Кушва насмерть сбил женщину-пешехода.

Как рассказал очевидец происшествия, от удара с 62-летней дамы слетела обувь, а верхняя одежда оказалась порвана. Несчастная скончалась на месте.

В правоохранительных органах прокомментировали, что 40-летний подполковник полиции ехал на личном автомобиле на работу. Пешеход же переходил дорогу в неположенном месте, да еще на участке без освещения.

«Водитель освидетельствован медицинскими работниками, в его крови алкоголь не обнаружен. По данному факту проводится проверка», — цитирует пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области портал Ura.ru.

Издание отметило, что полицейский Максим Иванцов, который находился за рулем иномарки Kia Stinger, еще недавно возглавлял городской отдел ГИБДД.

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ГИБДДДТПпешеходполицейскиеполицияСредний Урал
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На Урале экс-начальник подразделения ГИБДД насмерть сбил женщину-пешехода
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