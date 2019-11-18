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Не выдержало сердце: умер писатель Игорь Сахновский

Талантливый литератор скончался на 62 году жизни.

Не выдержало сердце: умер писатель Игорь Сахновский
Умер Игорь Сахновский. Фото: страница писателя на Facebook.

18 ноября в Екатеринбурге скончался писатель Игорь Сахновский. Мужчине был 61 год. Незадолго до смерти его госпитализировали в связи с проблемами сердца. Из-за них литератор и умер, сообщает Уралинформбюро.

Писатель Сахновский был известен на весь мир. Его первый роман «Насущные нужды умерших» был переведен на английский язык и собрал множество наград. Второе крупное произведение — «Человек, который знал все» — было экранизировано режиссером Владимиром Мирзоевым, главную роль исполнил Егор Бероев.

Кроме четырех романов из-под пера автора вышло множество повестей и рассказов, а также сборники стихов. Его работы издавались в Германии, Англии, Франции, Италии, Болгарии и других странах.

В своей жизни мужчина работал редактором а Академии наук СССР и в ряде журналов и издательств, был членом Союза российских писателей.

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Не выдержало сердце: умер писатель Игорь Сахновский
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