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В Татарстане священнослужителя арестовали за венчание с 14-летней школьницей

На маму девочки, давшей согласие на брак, тоже завели уголовное дело.

В Татарстане священнослужителя арестовали за венчание с 14-летней школьницей
Священника посадили в СИЗО за любовь к школьнице. Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Скандал в Татарстане: 29-летний имам женился на 14-летней девочке.

Влюбленные познакомились год назад. Мужчина служил в мечети, а школьница ходила туда на уроки. Он учил ее арабскому языку и Корану.

Между парой вспыхнули чувства, но молодой священнослужитель чтил традиции. Он знал, что не должен близко общаться с юной девушкой. С его статусом прикосновения и даже взгляды запрещены.

Имам пришел к родителям девочки, вместе они все обсудили и решили, что возлюбленные должны повенчаться по мусульманским обычаям, тогда их чувства станут пристойными. Сказано — сделано. Да только земной закон такого хода не оценил.

Как передает интернет-канал Mash, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и посадили его в СИЗО. На мать девочки тоже завели «уголовку» — за пособничество и жестокое обращение с ребенком.

Но адвокат семьи считает, что это уголовное преследование несостоятельно, так как несмотря на мусульманский брак, молодые не спали вместе. Отец девочки поставил условие, что до 16-летия дочери, они с мужем будут жить раздельно. Да и медицинская экспертиза подтвердила, что школьница чиста.

Однако правоохранители почему-то не закрывают дела.

А как вы думаете, стоит ли наказывать людей в такой ситуации?

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арестбрак и семьявенчаниелюбовьМусульманинсудтатарстан
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В Татарстане священнослужителя арестовали за венчание с 14-летней школьницей
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