Разукрасили лицо: Алибасова-младшего избили на передаче «Пусть говорят»

Во время съемок телепередачи на Бари Алибасова-младшего было совершено самое настоящее нападение. Темой передачи было обещание мужчины выплатить по 2 миллиона рублей всем своим детям, если таковые имеются на территории страны. Обсуждение зашло далеко, бизнесмен начал оправдываться и забирать слова назад, и даже заметил, что указанная сумма не означает, что он будет видеться с детьми, это лишь «на памперсы». Но по достижении возраста 5 лет и сдачи таинственного «теста Алибасова» на гениальность, он, возможно, признает детей своими.

В определенный момент в шоу появилась телеведущая Виолетта Гришина, родившая Алибасову-младшему дочь, а вот потом все пошло не по плану, когда в студию вошел брат Виолетты, Илья. Мужчина сразу был агрессивно настроен, в быстром темпе он подошел к Алибасову с вопросом: «Ты мало в прошлый раз получил что ли?» А после мощным ударом ноги сбил сына звезды с дивана в студии. Пока Алибасов был в нокдауне, Илья Гришин нанес ему еще несколько ударов кулаком в лицо, остановить избиение помогла лишь вовремя появившаяся охрана.