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Коли, родной! 69-летняя бабушка стала самой татуированной женщиной в истории

Рисунки покрывают 98,75% ее тела.

Коли, родной! 69-летняя бабушка стала самой татуированной женщиной в истории
Шарлотта Гуттенберг. Фото: стоп-кадр из видео Книги рекордов Гиннесса.

Новость для тех, кто думает, что на пенсии жизнь заканчивается: 69-летняя бабушка попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Жительница Флориды Шарлотта Гуттенберг в 50 лет открыла для себя новую страсть — татуировки. Увлечение рисунками на теле зашло у нее так далеко, что в 2015 году она была признана самой татуированной пожилой женщиной в мире. 91,5% ее тела были покрыты чернилами.

Сейчас она увеличила этот показатель до 98,75%. Только лицо и кисти рук женщины остались без рисунков (всего их 216). Это дало госпоже Гуттенберг новые титулы в Книге. Сейчас она самая татуированная женщина из когда-либо живших и ныне живущих.

Кстати, у ее друга Чака Хелмке результат — 97%. Он является обладателем аналогичных титулов, но мужских. Дедуля забивает свое тело с детства, и когда Шарлотта впервые пришла в тату-салон, он предложил держать ее за руку, чтобы она смогла вытерпеть боль. С тех пор эта пара не расстается.

«Я сразу поняла, что хочу получить полный костюм», — цитирует женщину сайт Книги рекордов Гиннесса.

Что ж, этой даме точно никто не скажет: «Во что превратятся твои татуировки, когда ты состаришься?»

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АмерикаКнига рекордов Гиннессамировой рекордпожилые людирекордстаростьтатуировки
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Коли, родной! 69-летняя бабушка стала самой татуированной женщиной в истории
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