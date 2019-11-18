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Квартира как мечта: цены на новостройки в Москве стали серьезно расти

По оценкам риэлторов, стоимость квадратного метра увеличивается, а объем предложений сокращается.

Квартира как мечта: цены на новостройки в Москве стали серьезно расти
В Москве выросли цены на новостройки ФОТО: Роман ИГНАТЬЕВ/КП

Стоимость жилья в столице начала расти. Риэлторы из нескольких компаний отметили, что ценник за последний месяц увеличился на один процент. Сегодня средняя цена квартиры на первичном рынке составляет 10,23 млн рублей.

В октябре застройщик просил за один квадратный метр в новостройке 173,2 тысячи рублей, но при этом объем предложений на рынке сократился на 1,5 процента. Что касается общих данных, то к концу третьего квартала в столице насчитывали более 16,6 тысячи квартир, предложения были доступны в 92 новостройках.

В последнее время сокращается не только площадь вводимого в эксплуатацию жилья, но и число дольщиков. Последних стало на 20% меньше, и это напрямую связано с ростом цен на квартиры.

Эксперты надеются, что ситуация стабилизируется к новому году, традиционно в это время появляются самые интересные предложения, а клиентов пытаются привлечь дополнительными скидками, пишет сайт Радио «КП».

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Квартира как мечта: цены на новостройки в Москве стали серьезно расти
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