«Попейте воды»: Шепелев ответил обидевшейся на него Кудрявцевой

Дмитрий Шепелев на днях рассекретил свой роман с Екатериной Тулуповой. Он впервые опубликовал совместный снимок с дизайнером, с которым, по некоторым данным, живет около года. Телеведущий признался, что их познакомили дети. Мужчина воспитывает сына от Жанны Фриске — Платона, а у его избранницы есть дочь от прошлых отношений. Многих поразило признание Дмитрия. Поклонники его поздравили, а хейтеры стали критиковать.

Одна из подписчиц заявила, что всегда считала Шепелева мужчиной нетрадиционной ориентации. «Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла», — ответил он. Слова телеведущего увидела Лера Кудрявцева. Она резко отреагировала на шутку. Звезда не знала, что он ее заблокировал в Instagram. Также она приняла его слова на свой счет. Вероятно, у нее были на это причины. «Может, мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона», — написала на эмоциях блондинка.

За два дня комментарий Дмитрия набрал почти тысячу лайков. После этого он решил прервать молчание. Звезда ТВ записал видеообращение, в котором поблагодарил за то, что большинство людей тепло отреагировали на такой личный рассказ. Напрямую к Лере он обратиться не решился, но вскользь ей ответил.

«Что касается комментариев под этим сообщением. Я не скрываю: я люблю протроллить самые зашкварные сообщения. Мне очень жаль, и мне не понятно, почему некоторые, по необъяснимым для меня причинам, принимают это на свой счет, обижаются, хамят в ответ. Слушайте, мне кажется, что чувство юмора и самоиронию никто не отменял. Если с этим проблема, то мне очень жаль, попейте воды», — высказался Шепелев.

Многие поддержали телеведущего. Одна из подписчиц спросила, почему он не обратился к Лере прямо. «Какой именно?» — продолжил ломать комедию Дмитрий. Другие встали на его сторону и посоветовали не обращать внимание на негативные комментарии.