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Старик в порядке: Джигарханяна попросили освободить больничную койку

Слухи о тяжелом состоянии актера в очередной раз не подтвердились.

Старик в порядке: Джигарханяна попросили освободить больничную койку
Армен Джигарханян. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Издание Mash сообщает, что состояние актера Армена Джигарханяна, который в данный момент находится в больнице, улучшилось, но он по-прежнему в реанимации. По словам представителей портала, на днях артиста экстренно госпитализировали в связи с обострением хронических заболеваний на фоне пневмонии.

Портал Teleprogramma.pro связался с Артуром Согомоняном, близким другом Армена Борисовича, и выяснил, что не все так плохо, как рассказывают журналисты. Как оказалось, уже завтра актера выпишут и все с ним хорошо.

«Со здоровьем все в порядке. В реанимации он не был. Лежал в общем терапевтическом отделении. Ничего острого и опасного не было, просто общие профилактические меры», — рассказал Артур Согомонян.

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Армен Джигарханянболезньгоспитализацияреанимация
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Старик в порядке: Джигарханяна попросили освободить больничную койку
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