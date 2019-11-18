Старик в порядке: Джигарханяна попросили освободить больничную койку

Слухи о тяжелом состоянии актера в очередной раз не подтвердились.

Издание Mash сообщает, что состояние актера Армена Джигарханяна, который в данный момент находится в больнице, улучшилось, но он по-прежнему в реанимации. По словам представителей портала, на днях артиста экстренно госпитализировали в связи с обострением хронических заболеваний на фоне пневмонии.

Портал Teleprogramma.pro связался с Артуром Согомоняном, близким другом Армена Борисовича, и выяснил, что не все так плохо, как рассказывают журналисты. Как оказалось, уже завтра актера выпишут и все с ним хорошо.