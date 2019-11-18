В Великобритании автобус сбил насмерть актрису сериала «Чисто английское убийство»

69-летняя Джейн Хейворд погибла под колесами транспортного средства, переходя дорогу не по правилам.

В Англии трагически погибла 69-летняя актриса Джейн Хейворд, известная по сериалу «Чисто английское убийство». Как сообщает Mirror, 15 июня этого года женщину сбил двухэтажный автобус, когда она переходила оживленную улицу в городке Рикмансворте.

По показаниям очевидцев, выйдя на проезжую часть, артистка смотрела в неправильную сторону и не увидела приближающийся автобус, который ехал на зеленый свет со скоростью в 5 миль в час.

Водитель завершал поворот и не заметил, как пешеход оказалась перед его кабиной. Лишь раздался глухой стук, после которого пассажиры стали требовать остановиться.

Прохожие и медики пытались помочь попавшей под колеса пожилой даме, но она скончалась спустя 40 минут.

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Миссис Хейворд сыграла ряд ролей в английских сериалах 1980-х годов, потом сделала большой перерыв в съемках, отдав предпочтение семейным хлопотам. В 2011 году актриса вернулась на экраны и снялась еще в десятке фильмов. В основном, в короткометражках.