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Правила жизни от Мадонны: певица приняла ледяную ванну и выпила стакан мочи

Певица вновь шокирует своих поклонников на странице в Instagram.

Правила жизни от Мадонны: певица приняла ледяную ванну и выпила стакан мочи
Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Певица Мадонна решила удивить своих поклонников — сначала приняла ванну с кубиками льда, а после выпила стакан странной жидкости, которую назвала мочой. Все прошло как надо — фанаты в шоке, звезда довольна.

Несмотря на свои суровые и честно прожитые 61 год, Мадонна продолжает чудить и удивлять. В ее официальном аккаунте Instagram появилась видеозапись, на которой певица выпивает чашку мочи, сообщает издание spletnik.ru.  Сначала Мадонна забирается в ледяную ванну, чтобы хорошенько отдохнуть, а после выпивает стакан желтой жидкости, после чего сообщает, что сеанс уринотерапии окончен.

Если о содержимом стакана говорить не хочется, то вот ледяную ванну объяснить довольно просто — считается, что погружение в холодную воду приводит к уменьшению боли в мышцах. Врачи все еще спорят о безопасности подобного метода, но спортсмены часто используют его после изнурительных тренировок.

 

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Правила жизни от Мадонны: певица приняла ледяную ванну и выпила стакан мочи
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