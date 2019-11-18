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Без любви, но в достатке: Лолита озвучила сумму своих гонораров

Певица призналась, что зарабатывает много, но живет достаточно экономно.

Без любви, но в достатке: Лолита озвучила сумму своих гонораров
Лолита назвала гонорары, которые получает за концерты ФОТО: Global Look Press

Лолита Милявская озвучила суммы гонораров, которые она получает за концерты. За каждый выход на сцену певице платят от 40 тысяч евро и выше, при этом артистка считает себя достаточно скромной и не тратит деньги просто так.

«За каждый выход на сцену получаю от 40 тысяч евро и дальше в зависимости от нагрузки», — такие цифры она назвала в эфире программы «Секрет на миллион».

Внушительные заработки певица связывает с тем, что она человек, «которому не так много надо, хотя много имеет». Наверное, именно данная позиция и притягивает к ней деньги.

Стать богатой она не стремилась никогда, но раз уж удается зарабатывать, то все средства она старается вкладывать в недвижимость.

«На себя трачу по мере надобности», — заключает Лолита.

Например, все ее траты в последний месяц связаны с работой, на съемки двух клипов ушло почти сто тысяч евро.

Уйти в работу с головой — это способ пережить тяжелые испытания, которые судьба преподнесла певице. Еще летом она объявила о разводе, но суд никак не поставит точку в этой истории.

Лолита долго скрывала, что стало причиной расставания с пятым мужем Дмитрием Ивановым. И, возможно, оставила бы все в тайне, если не поведение супруга. По словам адвоката Сергея Жорина, он представляет интересы певицы, Иванов специально устраивает «шумиху» с разводом и готов «продать» их семейные тайны, пишет сайт Радио «КП».

Позже Лолита признается, что их семья перестала существовать из-за другой женщины. Она знала о сопернице, но ничего не предпринимала.

«В один прекрасный момент, приехав с гастролей, я не выдержала. Перед этим налила себе джину с тоником, высказала все, что я о нем думаю, собрала вещи и выбросила их на лестничную клетку», — призналась певица.

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Без любви, но в достатке: Лолита озвучила сумму своих гонораров
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