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«Господи, помоги России»: москвич оставил на поле крик души, видный из космоса

Теперь на его призыв с удивлением натыкаются пользователи спутниковых карт.

«Господи, помоги России»: москвич оставил на поле крик души, видный из космоса
«Господи, помоги России» явно читается на снимке со спутника. Фото: yandex.ru/maps/213/moscow/

«Господи, помоги России». Такую надпись огромными буквами в чистом поле обнаружил один из пользователей Интернета, рассматривая окраины Москвы со спутника на «Яндекс.Картах».

Послание размером по диагонали в 90 метров (каждая буква по 6 метров) оставлено в поле в районе Митино. Подобные надписи или рисунки, читаемые только с высоты, в науке называются геоглифами. Самые известные из них — это круги на полях, которые, по мнению некоторых, оставляют инопланетяне.

Господи, помоги России
Геоглиф расположен в Митино, на самой окраине Москвы. Фото: yandex.ru/maps/213/moscow/

Этот же «объект» разместили на окраине российской столицы точно не пришельцы. Два года назад «МК» писал об авторе данного послания. Оказалось, что это был крик души местного жителя, радеющего за экологию.

Тогда 55-летний Андрей Финоченко вырыл эти буквы полуметровыми канавками в земле. Он надеялся, что это привлечет внимание людей к данной территории, которую легко могут застроить, — рядом же продолжает расти огромная Москва.

«Я очень много труда вложил в надпись. Рыл каждый день после работы на заводе в течение полутора месяцев», — рассказал мужчина, признавшись, что сам не особо верит в бога.

Своим призывом житель Митино хотел уберечь чистейшие родники, которые бьют на этой территории. Сам он ухаживает за ними, но знает, что если крупные дельцы захотят застроить поле, то никто их не остановит.

Уповать мужчине остается только на Господа…

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МоскваПодмосковьеэкология
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«Господи, помоги России»: москвич оставил на поле крик души, видный из космоса
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