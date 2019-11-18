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В России собираются разрешить использование свастики

Но только в образовательных целях.

В России собираются разрешить использование свастики
Советский плакат «Мщение и смерть злодеям немцам!» Художник Иванов 1943 год. Фото: Russian Look

19 ноября Госдума РФ рассмотрит в третьем чтении проект закона об использовании нацистской символики. Если он будет принят, то в России станет возможно использовать свастику, но только  в образовательно-просветительских целях.

«Речь идет об использовании нацистской атрибутики в исторических произведениях, произведениях литературы», — цитирует депутата Андрея Исаева новостное агентство «Москва».

Сейчас за использование фашисткой свастики гражданину РФ грозит штраф, но власти понимают, что из песни слов не выкинешь и рассказывать о Великой Отечественной войне без некоторых ее элементов недопустимо.

Так что в научных работах, произведениях искусства и даже в СМИ можно будет использовать свастику, но только для осуждения нацизма и экстремизма, а также для формирования негативного отношения к этим идеологиям.

И, конечно же, без всякой пропаганды.

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В России собираются разрешить использование свастики
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