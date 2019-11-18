«Какого черта здесь происходит?»: кошки неожиданно отреагировали на «превращения» хозяев

В Интернете появилась новая забава, стремительно набирающая популярность у владельцев кошек.

Люди снимают себя вместе со своими пушистыми питомцами, но при этом включают на смартфоне «маску» кота. Лицо человека превращается в полосатую кошачью мордочку, с усами и ушками.

И самое интересное, что настоящие животные при этом, смотря в экран, удивляются: кто это такой страшный и непонятный неожиданно образовался рядом с ними. Подборку таких видео из Сети собрал портал Вести.ru.

С каждым днем все больше набирает популярность новый челлендж в Интернете: реакция котеек на хозяев в кошачьих масках. Их выражение мордочек умиляет 😻 pic.twitter.com/cR37MfO4LS — Вести.Ru (@vesti_news) November 18, 2019

Реакция кошек бывает разная. Сначала они смотрят то на экран, то на своего хозяина, пытаясь понять, что здесь происходит. Потом либо пугаются, либо впадают в ступор, а могут даже атаковать «противника» в телефоне.

Самое невероятное: а ведь питомцы понимают, что на экране отображается то, что происходит рядом с ними! О «масках» они, конечно, ничего не слышали (потому и не нервничают), но знают, что такое фронтальная камера!

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Будет неудивительно, если коты в скором времени научатся отключать «маску» на смартфоне, когда хозяин решит их вот так попугать. Ах, да — не научатся. У них же лапки…