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«Какого черта здесь происходит?»: кошки неожиданно отреагировали на «превращения» хозяев

В Сети набирает популярность новая забава со смартфоном.

«Какого черта здесь происходит?»: кошки неожиданно отреагировали на «превращения» хозяев
Котейки, мягко говоря, в шоке от таких приколов. Фото: Doreen Zorn/imageBROKER.com

В Интернете появилась новая забава, стремительно набирающая популярность у владельцев кошек.

Люди снимают себя вместе со своими пушистыми питомцами, но при этом включают на смартфоне «маску» кота. Лицо человека превращается в полосатую кошачью мордочку, с усами и ушками.

И самое интересное, что настоящие животные при этом, смотря в экран, удивляются: кто это такой страшный и непонятный неожиданно образовался рядом с ними. Подборку таких видео из Сети собрал портал Вести.ru.

Реакция кошек бывает разная. Сначала они смотрят то на экран, то на своего хозяина, пытаясь понять, что здесь происходит. Потом либо пугаются, либо впадают в ступор, а могут даже атаковать «противника» в телефоне.

Самое невероятное: а ведь питомцы понимают, что на экране отображается то, что происходит рядом с ними! О «масках» они, конечно, ничего не слышали (потому и не нервничают), но знают, что такое фронтальная камера!

Будет неудивительно, если коты в скором времени научатся отключать «маску» на смартфоне, когда хозяин решит их вот так попугать. Ах, да — не научатся. У них же лапки…

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«Какого черта здесь происходит?»: кошки неожиданно отреагировали на «превращения» хозяев
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