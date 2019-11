Стюардесса натравила полицию на рэпера из The Black Eyed Peas из-за наушников

Звезда известной на весь мир американской хип-хоп группы The Black Eyed Peas — рэпер will.i.am — подвергся расистским нападкам в самолете. Об этом он лично сообщил в Twitter 16 ноября .

В ответ подписчики звезды предположили, что он поспешил с выводами. Возможно, у женщины большие проблемы дома или в личной жизни и не стоит видеть в этом расизм.

Из последующих твитов артиста стало понятно, что он не выполнил требование бортпроводницы, которое она озвучила по громкой связи, из-за того, что был в наушниках. Очевидно, женщина решила, что рэпер осознанно игнорирует ее и не подчиняется технике безопасности авиакомпании.

Стюардессе пришлось лично подойти к мужчине и просить убрать его наушники и ноутбук. При этом, по словам Уилла, она грубила, а он вел себя вежливо и выполнил все требования. В добавок, от женщины «досталось» и другим «цветным» пассажирам.

Но напряженностью на борту дело на кончилось. Когда самолет сел, проводница вызвала полицию, чтобы та забрала артиста, вступившего с ней в перепалку.

This is how your greeted when you land from Brisbane to Sydney flying @qantas with a #RacistFlightattendant named Lorraine Marshall…She sent the police after me bacause I couldn’t hear the P.A while making beats on the plane wearing noise canceling headphones… pic.twitter.com/9xT7WqTUoO

— will.i.am (@iamwill) November 16, 2019