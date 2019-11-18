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Стюардесса натравила полицию на рэпера из The Black Eyed Peas из-за наушников

Музыкант посчитал это проявление расизма.

Стюардесса натравила полицию на рэпера из The Black Eyed Peas из-за наушников
will.i.am, он же Уильям Адамс. Фото: ImagePressAgency/face to face

Звезда известной на весь мир американской хип-хоп группы The Black Eyed Peas — рэпер will.i.am — подвергся расистским нападкам в самолете. Об этом он лично сообщил в Twitter 16 ноября .

«Сейчас лечу из Брисбена в Сидней. Жаль говорить, но я и моя группа испытали худшее обслуживание из-за чрезмерно агрессивной бортпроводницы… Я не хочу верить, что она расистка. Но она явно нацеливала все свои срывы только на цветных людей», — написал чернокожий артист.

В ответ подписчики звезды предположили, что он поспешил с выводами. Возможно, у женщины большие проблемы дома или в личной жизни и не стоит видеть в этом расизм.

Из последующих твитов артиста стало понятно, что он не выполнил требование бортпроводницы, которое она озвучила по громкой связи, из-за того, что был в наушниках. Очевидно, женщина решила, что рэпер осознанно игнорирует ее и не подчиняется технике безопасности авиакомпании.

Стюардессе пришлось лично подойти к мужчине и просить убрать его наушники и ноутбук. При этом, по словам Уилла, она грубила, а он вел себя вежливо и выполнил все требования. В добавок, от женщины «досталось» и другим «цветным» пассажирам.

Но напряженностью на борту дело на кончилось. Когда самолет сел, проводница вызвала полицию, чтобы та забрала артиста, вступившего с ней в перепалку.

«Слава богу, другие пассажиры подтвердили, что это она вышла из себе, и полицейские отпустили меня», — написал артист.

Он рассказал, что к нему подошли сразу пятеро австралийских стражей порядка, и им пришлось объяснять, что он не сделал ничего противозаконного.

В ответ will.i.am опубликовал в Twitter имя злобной стюардессы и пожелал, чтобы никому больше не приходилось испытывать подобных притеснений.

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The Black Eyed Peaswill.i.amАвстралияконфликтперелетрасизмрасистский скандалрэпер
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Стюардесса натравила полицию на рэпера из The Black Eyed Peas из-за наушников
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