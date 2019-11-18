Крид перестал быть сатанистом: Роскомнадзор отстал от музыканта

Экспертов, которые обвинили Егора в деструктивизме, на 3 месяца отстранили от работы.

Противостояние Егора Крида и Роскомнадзора подошло к концу, причем с неожиданным результатом для обеих сторон. В дело вмешался глава ведомства Александр Жаров, он подписал приказ, согласно которому эксперты, которые проверили музыку Крида и признали ее деструктивной, лишились аккредитации, — сообщает TASS. Ближайшие 120 дней эти три человека не смогут проводить проверки, так как работа с музыкантом показала их некомпетентность.

Вся история началась с того, что в октябре этого года на сайте Роскомнадзора появилось исследование хитов известного исполнителя Егора Крида. По словам экспертов, музыка певца несет вред и негативно влияет на детей. Специалисты заявляли, что Крид «представляет из себя члена агрессивной среды рэперов, которые продвигают сатанизм».