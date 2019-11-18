Сасный и чилить: Дмитрий Быков не справился с тестом на знание подросткового сленга

Публицист заявил: он не хотел бы вникать в становящиеся популярными жаргонизмы из-за того, что не стремится быть для детей «своим».

Начитанный и образованный литературовед Дмитрий Быков не понимает подросткового жаргона. В этом сам публицист признался Ирине Шихман в эфире передачи «А поговорить?». Телеведущая рассказала собеседнику, что случайно в метро услышала беседу двух школьников, которые вроде бы общались на русском, но из их диалога нельзя было понять ни единого слова. Вслед за этим Шихман задала вопрос – какие неологизмы Быков, как преподаватель литературы, выучил за время общения с детьми?

Публицист признался, что он не знает ни единого слова «по-школьничьи». Например, он не знает значения таких сленговых словечек, как сасный, чилить, кекать, и некоторых других.

«Дети стараются говорить со мной на моем языке из снисхождения к старости. Должно быть, стоит мне отвернуться, и они начинают говорить свою тарабарщину. Но при мне – нет», — высказался он.

Отвечая же на вопрос Шихман, почему Быков не интересуется зарождающейся языковой веткой, Дмитрий ответил – он не стремится быть «своим» среди детей. Не видит он в этом надобности и как писатель – старые и когда-то модные выражения в свое время также канули в лету, а значит, жонглировать ими нет никакого смысла.

«Я гарантированно старомодный человек. Прихожу и втираю им про какого-то Петрарку. Я придерживаюсь старомодной ниши. К тому же, я опасаюсь обвинений в харассменте, поэтому общаюсь подчеркнуто официально», — резюмировал он.