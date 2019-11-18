Маргарита Симоньян шокирована «романом» своей дочери

Дочь актера и режиссера Тиграна Кеосаяна и журналистки Маргариты Симоньян развита не по годам. Девочке всего шесть лет, а она уже начала писать роман! Первая глава нового потенциального бестселлера уже готова, в ней рассказывается о говорящем коте, которому стало скучно дома и который отправился на поиски приключений. Кстати, вся история создается не на русском, а на английском языке. По словам Маргариты, она в шоке от таланта дочери.

Маленькую Марьяну с детства можно было считать вундеркиндом, она легко изучает и говорит на нескольких иностранных языках — армянском, французском и китайском. Маргарита считает, что науки постигать лучше смолоду, поэтому она активно занималась дошкольным образованием своих потомков.

Напомним, что в конце октября 2019 года Маргарита родила третьего ребенка, девочку назвали Маро. Скорее всего она также удивит взрослых быстрым развитием и нетривиальными навыками в журналистике.