НОВОСТИ

«Довели своим сексом»: Дмитрия Быкова разозлили вопросы об интиме

Публицист отказался рассуждать о столь «низменных» вещах с Ириной Шихман, мотивируя это тем, что он культурный человек.

«Довели своим сексом»: Дмитрия Быкова разозлили вопросы об интиме
Дмитрий Быков/Фото: https://www.instagram.com/p/B4UoRAuBPkH/

Журналист и литературный критик Дмитрий Быков разозлился, отвечая на вопрос коллеги Ирины Шихман о собственном отношении к сексу в России. Публицист в авторской передаче «А поговорить?» заявил, что будет игнорировать провокационную постановку вопроса, поскольку считает беседы в этом ключе неуместными.

«Как я могу говорить за всю Россию? Россия возьмет и оскорбится – скажут, какой-то инородец, наполовину еврей, позволяет себе говорить о нашем, русском, сексе. Потом один из региональных лидеров потребует, чтобы я извинился на коленях перед народом. О духовности могу говорить, о сексе – не могу», — отрезал он.

Обсуждения столь интимных вещей Быков назвал дурацкими и заявил, что подставляться подобным образом не намерен.

«Я считаю, что утро в детском саду должно начинаться с разборки автоматов. А вы своим сексом довели страну до того, что она вымирает. Секс нужен для чего? Для пополнения населения. Пополнение для чего? Для пополнения армии. Армия для чего? Для защиты. Вот об этом я готов говорить сколько угодно», — резюмировал он.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

А поговоритьБыков новостиДмитрий БыковИрина Шихмансекс
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Довели своим сексом»: Дмитрия Быкова разозлили вопросы об интиме
Интересно?
Поделись с друзьями: