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Владимир Симонов до сих пор не может пережить жестокое убийство матери

Отец актера также умер при загадочных обстоятельствах.

Владимир Симонов до сих пор не может пережить жестокое убийство матери
Мать Симонова жестоко убили/http://globallookpress.com/

Актер Владимир Симонов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о том, как потерял своих родителей. Как он заметил, в этой истории очень много неразгаданных тайн. К примеру, он точно не знает, отчего умер его отец. Мать хотела позже рассказать ему подробности, но не успела. Ее жестоко убили в 2000 году из-за денег.

Владимир Симонов. Фото
Мать Симонова жестоко убили/http://globallookpress.com/

«Она унесла тайну и про себя, и про папу с собой. Грабители узнали, что у нее были деньги. Она была очень доверчивым человеком. Она копила, чтобы переехать поближе ко мне. Мама — сильный человек. Она хотела сама все делать, помощи никогда не просила у меня», — заметил актер.

О страшной трагедии ему сказали после спектакля «Отелло», в котором он играл. «Позвонила подруга мамы и сказала, что ее больше нет. Я был в шоке. Моя эмоциональность вся ушла в какой-то холод. Не было истерики, криков, слез. Просто наступило непонимание. Даже было непонятно, о чем думать», — сказал актер.

Симонов подчеркнул, что родители всегда с ним рядом, они берегут его. «У меня десять лет боль не утихала. Особенно на гастролях я это все чувствовал. Я не верил. Моя природа отказывалась верить, что это произошло», —заявил Владимир Симонов.

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Борис КорчевниковВладимир СимоновПрограмма "Судьба человека"
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Владимир Симонов до сих пор не может пережить жестокое убийство матери
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