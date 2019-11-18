Владимир Симонов до сих пор не может пережить жестокое убийство матери

Актер Владимир Симонов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о том, как потерял своих родителей. Как он заметил, в этой истории очень много неразгаданных тайн. К примеру, он точно не знает, отчего умер его отец. Мать хотела позже рассказать ему подробности, но не успела. Ее жестоко убили в 2000 году из-за денег.

«Она унесла тайну и про себя, и про папу с собой. Грабители узнали, что у нее были деньги. Она была очень доверчивым человеком. Она копила, чтобы переехать поближе ко мне. Мама — сильный человек. Она хотела сама все делать, помощи никогда не просила у меня», — заметил актер.

О страшной трагедии ему сказали после спектакля «Отелло», в котором он играл. «Позвонила подруга мамы и сказала, что ее больше нет. Я был в шоке. Моя эмоциональность вся ушла в какой-то холод. Не было истерики, криков, слез. Просто наступило непонимание. Даже было непонятно, о чем думать», — сказал актер.

Симонов подчеркнул, что родители всегда с ним рядом, они берегут его. «У меня десять лет боль не утихала. Особенно на гастролях я это все чувствовал. Я не верил. Моя природа отказывалась верить, что это произошло», —заявил Владимир Симонов.