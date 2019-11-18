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Русская подружка Джонни Деппа с возмущением отвергла его предложение

Кажется, голливудскому актеру не везет с женщинами.

Русская подружка Джонни Деппа с возмущением отвергла его предложение
Полина Глен. Фото: instagram.com/polinaglen

Полина Глен, которой недавно довелось стать новой пассией актера Джонни Деппа, внезапно рассталась со звездой. 24-летняя танцовщица заявила, что ей стало страшно из-за повышенного внимания к ее персоне со стороны окружающих. Оно и понятно, Депп — звезда мировой величины и его девушка должна быть готова к подобным минусам отношений.

Как сообщает издание Daily Mail, на днях Полина покинула особняк Деппа и прилетела в Санкт-Петербург. По сообщению анонимных источников, актер предложил девушке выйти замуж, и это спустя всего пару недель после знакомства! Наверняка, многие бы приняли подобное предложение, но Глен поступила достойно и отказалась, назвав подобное предложение «сумасшествием».

Хотя многие считали, что Полина встречается с актером только из-за того, что он богат и знаменит, текущая ситуация доказывает обратное. Однако внезапное предложение, повышенное внимание прессы и непрекращающиеся судебные разбирательства Джонни Деппа с бывшей супругой Эмбер Херд поставили крест на отношениях.

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ГолливудДжонни ДеппПолина Глен
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Русская подружка Джонни Деппа с возмущением отвергла его предложение
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