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Первая жена Владимира Симонова сбежала от него с дочкой в другую страну

По словам актера, в молодости он был молод и горяч, что и сгубило брак.

Первая жена Владимира Симонова сбежала от него с дочкой в другую страну
Симонов расстался с первой женой/http://globallookpress.com/

Актер Владимир Симонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, почему не смог ужиться со своей первой супругой Ольгой. Она дочь бывшего художественного руководителя театра имени Вахтангова Евгения Симонова.

Владимир Симонов. Фото
Симонов расстался с первой женой/http://globallookpress.com/

Как отметил актер, с первой супругой он был счастлив долгие годы. Актер даже уходил из театра имени Вахтангова, потому что всем хотел доказать, что всего добивается своими силами, а не при помощи известного тестя. От брака с актрисой Ольгой Симоновой у него родилась дочь, но в какой-то момент в отношениях наступил разлад.

«Люди с годами все-таки меняются. И я, и она. Молод я был, горяч. Были разговоры у нас, конечно, острые. Но все расставание прошло достойно. Они с дочкой уехали в другую страну. Я всегда во главу угла ставил детей. Если уж случился развод, то делал, чтобы ребенку было комфортно. В какой-то момент Ольга собрала все, что касалось меня – мои вещи. С этим чемоданом и гитарой я поехал дальше по жизни», — заметил актер.

Отметим, что его жена с дочкой перебрались жить в США. При этом, как сказал Владимир Симонов, даже после расставания с женой он был в прекрасных отношениях со своим тестем, которого всегда очень уважал.

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Владимир СимоновЕвгений СимоновОльга СимоноваПрограмма "Судьба человека"
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Первая жена Владимира Симонова сбежала от него с дочкой в другую страну
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