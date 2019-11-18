А в ответ тишина: автор песни Пугачевой умоляет ее о помощи

Александр Дементьев написал для Примадонны композицию «На коне», а теперь жалеет, что попросил маленький гонорар.

Александр Дементьев, автор песни «На коне», которую Алла Пугачева исполнила на юбилейном концерте в Кремле, рассказал о сотрудничестве с Примадонной. Парень хоть и называет работу со звездой настоящим чудом, но признается, что все не так безоблачно.

Пару лет назад он отправил на почту Алле Борисовне музыку и текст: «Послал демку на электронный адрес наудачу». Долгое время ответа не было, а потом Примадонна позвонила лично.

«Не продал еще?» На прощание сказала, что со мной свяжутся ее помощники. Когда те поинтересовались, сколько хочу, смутился, ответил: 150 тысяч», — рассказывает «СтарХиту» Александр.

В бумагах оказался пункт об отчуждении прав, это смутило парня, но постеснялся беспокоить звезду, подписал документы как есть.

Когда композиция прозвучала на концерте в Москве, Александр посетовал, что певица не пригласила его на юбилейный вечер, в ответ Алла Пугачева вычеркнула песню из программы в Минске.

Теперь молодой человек снова взывает к Примадонне, речь идёт о деньгах. Александр просит вернуть ему авторские отчисления, деньги хоть и небольшие, но для его семьи сейчас важна каждая копейка. Отец парня борется с раком и на лечение уходит много средств.

«Когда подписывал договор, был в подавленном состоянии, у мамы была онкология, срочно искал хоть какие-то средства. Маму похоронил и теперь у отца рак почки. Даже те 50 тысяч, что я мог бы получить от исполнения песни на выступлении в Москве, помогли бы», — заключает авто.

Он надеется, что Пугачева увидит его просьбу и поможет, но пока артистка никак не отреагировала, сообщает сайт Dni.ru.