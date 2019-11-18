Живущая за границей внучка Софии Ротару скрывает свое звездное происхождение

Редко встретишь человека, который никогда не слышал бы о Софии Ротару. А вот о ее внучке, Софии Евдокименко, знают немногие. Хотя девушке всего 18 лет, она вполне может превзойти достижения своей звездной бабушки. Как сообщает издание peopletalk, младшая София персона довольно скромная и о родстве с Ротару предпочитает умалчивать. Тем не менее, она многого добилась к своему совершеннолетию, стала лучшей моделью Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, начала карьеру в мире музыки, выпустила несколько треков, успешно окончила школу в Лондоне, переехала жить в Нью-Йорк, а также начала встречаться с французским бизнесменом и коллекционером Марко Дюменил. Все эти успехи никак не изменили характер Софии, она все так же скромна и не особо любит распространяться о личной жизни.

Но если личное под замком, то о своих успехах в музыкальной сфере девушка с радостью готова поделиться. Софию планирует снять клип и активно увлечена миром моды. Как рассказала девушка, в роли модели ее привлекает возможность вдохновляться идеями и делиться ими, а музыка открывает бесконечный простор для самовыражения.

София — девушка ответственная, в Лондоне она изучает историю искусств, а литературу ей преподавал Ричард Мартин, автор учебников по этому предмету. Для девушки родные всегда на первом месте, а для себя она мечтает создать крепкую семью, но не прямо сейчас, а в будущем.