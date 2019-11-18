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У россиян отнимут законный час на покупку алкоголя

В правительстве рассматривают вариант о сокращении времени продажи спиртного в магазинах.

У россиян отнимут законный час на покупку алкоголя
Карикатура КП/Белозеров Сергей

«Общероссийский народный фронт» выдвинул предложение о сокращении времени на продажу алкоголя россиянам. Сейчас по закону о госрегулировании оборота этилового спирта покупать и продавать горячительные напитки в магазинах можно с 8 часов утра до 23 часов по местному времени. Однако в фонде хотят ужесточить условия и требуют сократить продажу до 22 часов.

«Известия» отмечают, что в первую очередь такая мера направлена на превентивные меры – люди станут меньше пить, а значит, сократится количество преступлений, совершенных под влиянием спиртного. Кроме того, сократится потребление и среди молодежи. В ОНФ уверены – поправки позволят убедить россиян быть более сознательными и трезвыми.

Эксперты же считают, что от внесения поправок ситуация не изменится в лучшую сторону. Так, в Алтайском крае купить алкоголь можно лишь до 21 часа. Вслед за ограничением в регионе появились псевдобары, где реализовать свое желание можно в более позднее время, отмечает Regnum. В Забайкалье местные власти и вовсе отметили рост нелегального рынка из-за ограничения в 22 часа.

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У россиян отнимут законный час на покупку алкоголя
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