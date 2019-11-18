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«Я уже один раз поспешил»: Никита Ефремов не собирается жениться на Иваковой

Сейчас актёр театра и кино живет с ведущей программы «Орел и решка» Марией.

«Я уже один раз поспешил»: Никита Ефремов не собирается жениться на Иваковой
Ефремов не собирается жениться/http://globallookpress.com/

Актер Никита Ефремов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что пока не собирается жениться на своей новой возлюбленной ведущей программы «Орел и решка» Марии Иваковой. Ранее он состоял в браке с актрисой Яной Гладких. Этот союз не продержался и года.

Никита Ефремов и Мария Ивакова. Фото
Ефремов пока не собирается жениться на Иваковой/http://globallookpress.com/

«Свадьба — это очень ответственный шаг. Я уже один раз поспешил. Мужчина все-таки позже созревает. Примерно к 35-40 годам. Я неопытный баклажанчик. Созреть мне надо», — отметил актер, которому сейчас 31 год.

Отметим, что с Иваковой сын легендарного актера Михаила Ефремова встречается всего восемь месяцев. Они живут в центре Москвы в ее квартире. Как говорит Ивакова, им хорошо вместе. Влюбленные придерживаются правильного питания: жарят все на кокосовом масле, стараются меньше употреблять углеводов.

Как заметила Ивакова, ее возлюбленный очень романтичный человек. К примеру, на ее день рождения он выложил на лестнице красивые слова, которые посвятил любимой. Ее он назвал красивой, умной, сильной. Ивакова призналась, что получила в подарок от Никиты Ефремова прыжок с парашютом. Правда, прыгать она пока боится. А вот ее избранник уже три раза это делал.

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Тэги:

Мария ИваковаНикита ЕфремовПрограмма "Ты не поверишь!"
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«Я уже один раз поспешил»: Никита Ефремов не собирается жениться на Иваковой
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