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Китайцы назвали людей главной слабостью России

Всего журналисты китайского издания выделили четыре причины, мешающие России обрести полное могущество.

Китайцы назвали людей главной слабостью России
Фото: КП/Чесноков Эдвард

Китайские журналисты вычленили четыре слабые стороны России, мешающие ей обрести мировое могущество. Аналитики издания Sohu отметили, что Российская Федерация по праву входит в топ-3 сильнейших мировых держав. Безусловными плюсами страны являются военная мощь и большая территория. Однако существует и четыре слабые стороны, которые не позволяют России стать первой в политической гонке.

Так, китайцы назвали людей слабым местом государства. Они отметили, что сейчас страна активно борется за повышение рождаемости. После Второй Мировой войны Советский Союз потерял 20 миллионов мужчин, после же распада страны население России и вовсе сократилось вдвое – до 140 миллионов. Сейчас же молодежь не торопится рожать детей, из-за чего эксперты фиксируют низкие показатели прироста.

Второй слабостью России китайцы назвали сложность в управлении народом. Страна является многонациональным государством. Журналисты уверены – рулить обширным составом достаточно трудно, ведь различия между людьми способны подорвать внутреннюю стабильность.

В третьем пункте китайские эксперты отмечают экономические проблемы в государстве. Они уверены – Россия развивается слишком медленно. Из-за этого, уверяют они, государство в скором времени ждет поражение. Не добавляют оптимизма и «неудачное географическое положение», а также «мононаправленность экономики».

Последним в списке слабых мест стало наличие постоянных внешних врагов. Так, в оппоненты России записали США. Нет консенсуса, считают китайцы, у России и со странами Западной и Восточной Европы, отмечает ИноСМИ.

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Китайцы назвали людей главной слабостью России
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