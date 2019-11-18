«Губы и щеки на весь экран»: беременная Анастасия Костенко намекнула на пол ребенка

Уже этой зимой супруга Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко родит второго ребенка. Девушка поделилась со своими поклонниками ответами на самые актуальные вопросы о ее беременности и успокоила всех, кто переживал за здоровье звезды.

Разумеется, самый частый вопрос который встречается среди комментариев в Instagram Анастасии посвящен полу ребенка, кто же это будет, мальчик или девочка? Девушка ушла от прямого ответа лишь заметив, что снимков с последнего узи нет, а «малыш хороший конспиратор», так что даже звездная пара пока не знает, кто же родится. Однако, Анастасия рассказала, что на предпоследнем узи было видно, что «губы и щеки снова на весь экран, — семейное», так что вероятно, что это будет еще одна девочка, как и первенец Милана.

Также Анастасия поделилась своим мнением по поводу последних слухов о домашнем насилии, которые начались после того как Дмитрий Тарасов неосторожно заявил, что супруге можно и«леща дать», но только пока она не беременна. Девушка сообщила, что супруг никогда не поднимал на нее руку, а если такое случится, то все сразу же узнают об этом, так как она подаст на развод.