Сделка на 700 тысяч: отец решил продать дочь, чтобы оплатить просмотр стримов «для взрослых»

Житель провинции Фуцзянь в Китае задержан за продажу своей дочери бездетной паре за 80 тысяч юаней (примерно 730 тысяч рублей. – Прим. ред.). Сделка состоялась в феврале этого года, пишет Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

По информации издания, мужчина остался один с двумя детьми — сыном и дочерью, когда из семьи сбежала мать. Как говорит отец-одиночка, ему было тяжело поднимать двоих, поэтому он решил пристроить дочь.

Он познакомился с бездетной парой из соседнего города Фучжоу. Супруги в 2017 году потеряли сына и больше не могли иметь детей. Посмотрев фотографии дочери отца-одиночки, они тут же согласились забрать себе ребенка. Сделка состоялась в феврале этого года — пара передала мужчине деньги, после чего они подписали договор об удочерении.

В мае приемные родители попытались оформить документы на новоиспеченную дочь, но были задержаны, поскольку предоставили фальшивое свидетельство о рождении.

Правоохранители вышли на биологического отца проданного ребенка. Как оказалось, он потратил вырученные от продажи дочери средства на популярных в Китае стримерш — девушек из Сети, выступающих на видеоплатформе Kuaishou. Мужчине предъявлены обвинения в торговле детьми. Супруги, купившие ребенка, также будут привлечены к ответственности.

Ранее в Бразилии отец ребенка, Матеус Алвес, украл собранные на лечение своего ребенка деньги — 150 тыс. долларов (около 9,5 млн рублей). Он сбежал из семьи и потратил средства на дорогую одежду, алкоголь и девушек легкого поведения