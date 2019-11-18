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Пока она играла: у Кристины Асмус украли обручальное кольцо за кулисами

С тех пор актриса не носит это украшение принципиально. И Гарик тоже.

Пока она играла: у Кристины Асмус украли обручальное кольцо за кулисами
Асмус не носит обручальных колец/http://globallookpress.com/

Актриса Кристина Асмус в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ отреагировала на слухи, что у нее серьезные проблемы в отношениях с супругом Гариком Харламовым. Дело в том, что звезды в последнее время перестали носить обручальные кольца. Сразу же поползли слухи, что они разводятся. Якобы поводом послужила откровенная сцена жены Гарика Харламова в картине «Текст», где она снялась с актером Иваном Янковским.

Кристина Асмус с мужем. Фото
Асмус не носит обручальных колец. Фото

«Мы с Гариком не носим обручальные кольца никогда. Мы женаты уже семь или восемь лет. Мне удобно ходить без кольца. У меня была история, когда я вышла на сцену, и у меня украли кольцо, которое я оставила за сценой. Оно было уже второе. Замуж я выходила беременной», — заметила актриса.

По словам Асмус, в будущем они также не собираются носить обручальные кольца. «Ссор между нами нет. Все и так знают, что мы женаты», — заметила она.

Ответила звезда на вопрос, разрешила бы она супругу сыграть в откровенной сцене. «Слава богу, он не актер, а комик. А вообще мы с мужем доверяем друг другу», — заметила актриса.

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Тэги:

Гарик ХарламовИван ЯнковскийКристина АсмусПрограмма "Ты не поверишь!"
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Пока она играла: у Кристины Асмус украли обручальное кольцо за кулисами
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