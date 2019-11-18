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Модели тоже плачут: Белла Хадид дала советы, как бороться с депрессией

Быстрый карьерный старт стал сильным ударом по психике, вспоминает она.

Модели тоже плачут: Белла Хадид дала советы, как бороться с депрессией
Модель Белла Хадид. Фото: Globallookpress

Успешная супермодель, посол и постоянное лицо крупных модных домов Dior и Bulgari долгое время страдала от депрессии. Об этом 23-летняя девушка сама рассказала британским журналистам. Она акцентировала внимание, что ни деньги, ни успех, ни красивая жизнь не могут спасти человека от психологических проблем. Многие думают, что живописные картинки в Instagram свидетельствуют об удовлетворенности и счастье, однако на самом деле это далеко не так.

Хадид вспомнила, что на начальном этапе своей карьеры вынуждена была работать по 14 часов. Такой сложный график преследовал Беллу четыре месяца. В конце этого периода девушка много плакала — по утрам за завтраком, во время обеденных перерывов и перед сном. Лишь позже она поняла, что причина ее несчастья — в собственной усталости.

Хадид отметила — для человека невероятно важно прислушиваться к самому себе. Если он не хочет вставать, то должен иметь основание не делать этого. Если нужно отменить планы — реализовывайте желание, не задумываясь.

«Будьте предупредительны и заботливы по отношению к самим себе и к своим ресурсам. Когда вам кажется, что мир вокруг рушится, просите о помощи. Не замыкайтесь в себе, будьте добры к себе и людям, которые вас окружают», — передает ее слова The Mirror.

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Модели тоже плачут: Белла Хадид дала советы, как бороться с депрессией
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