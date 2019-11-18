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Мария Кожевникова подогрела слухи о четвертой беременности

Поклонники предположили, что она снова ждет ребенка, но актриса обошла данную тему стороной.

Мария Кожевникова подогрела слухи о четвертой беременности
Мария Кожевникова может стать мамой в четвертый раз ФОТО: Global Look Press

Актриса Мария Кожевникова — многодетная мама, она воспитывает троих детей и не исключено, что семью снова ждет пополнение. Недавно девушка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена вместе с подругами.

Наряд, который выбрала Мария, заставил подписчиков задуматься: уж не в положении ли звезда «Универа»? Многие поспешили спросить у Кожевниковой, не выбрано ли платье с завышенной талией в связи с беременностью, но пока девушка оставила эти замечания без внимания.

Недавно Кожевникова отметила свое 35-летие и поблагодарила Бога за то, что у нее все есть, пишет сайт OA. Она счастлива и занимается любимым делом. Экс-депутат Госдумы вышла из декретного отпуска и с головой погрузилась в работу над новым проектом. Эта новость была встречена подписчиками очень позитивно, так как Марию давно не видели на экранах.

Теперь же возникли сомнения, насколько долго Мария продержится в кадре, ведь если она действительно в положении, то совсем скоро ей придется вернуться к обязанностям мамы.

Хотя многие допускают, что это кадр со съемок и Кожевникова вживается в роль или просто выбрала неудачное платье.

В личной жизни Марии вот уже шесть лет все стабильно, она живет гражданским браком с Евгением Васильевым и воспитывает пятилетнего Ивана, четырехлетнего Максима и двухлетнего Василия. Она не скрывает, что счастлива, а на такие формальности, как штамп из загса, не обращает внимания.

О муже Кожевниковой мало что известно, он редко появляется на светских мероприятиях в компании супруги и не собирается пиариться за счет актрисы.

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"Универ"беременнаяМария Кожевникова
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Мария Кожевникова подогрела слухи о четвертой беременности
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