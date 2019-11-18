НОВОСТИ

«Я достаточно старый и немощный человек»: Боярский заявил об уходе со сцены

Актеру совсем скоро исполнится семьдесят лет, и изображать из себя «молодого дурачка» он не собирается.

«Я достаточно старый и немощный человек»: Боярский заявил об уходе со сцены
Боярский собрался на пенсию/globallookpress.com

Актер Михаил Боярский в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что собирается уйти на творческий покой и оставить театральную сцену. Напомним, что сейчас ему уже 69 лет, а совсем скоро у актера будет юбилей.

Михаил Боярский. Фото
Боярский собирается на пенсию/http://globallookpress.com/

«Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь. Сейчас меня поддерживают в основном медсестры и довольно удачно», — пошутил «главный мушкетер страны».

Как сказал актер, достояний в наши дни «дохрена». Себя он к ним не относит. «Внешность не очень соответствует тому, чем на самом деле жив человек. Я вообще юбилеи ненавижу. Скорее бы закончилось это идиотское число, чтобы я спокойно мог жить. Кроме раздражения день рождения ничего не вызывает», — заметил Боярский.

По словам актера, выйдя на пенсию, он уделит себя внукам. «На внучат могу смотреть часами, особенно когда они спят. Читаю им сказки. Порой, кстати, с женой сцепляемся. Она учит меня, как обращаться с внуками. Я начинаю беситься. Такие вот мелочи. Хотим лучше внуку сделать, а в итоге ссоримся между собой», — сказал он.

По словам Боярского, супруге, актрисе Ларисе Луппиан, он никогда не дарит цветов. На это у нее, как он выразился, есть поклонники. В свободное время они с женой уезжают на дачу, где готовят шашлыки. «Она маринует мясо. Все просто у нас на столе. Картошечка, селедочка. Хороший хлеб, обязательно мягкий. Самое лучшее, чего могу дождаться от жены — рюмочки водки. От работы скоро избавлюсь совсем. Займусь правильным делом — воспитанием внуков», — заявил прославленный актер.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Лариса ЛуппианМихаил БоярскийПрограмма "Ты не поверишь!"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я достаточно старый и немощный человек»: Боярский заявил об уходе со сцены
Интересно?
Поделись с друзьями: