«Я достаточно старый и немощный человек»: Боярский заявил об уходе со сцены

Актеру совсем скоро исполнится семьдесят лет, и изображать из себя «молодого дурачка» он не собирается.

Актер Михаил Боярский в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что собирается уйти на творческий покой и оставить театральную сцену. Напомним, что сейчас ему уже 69 лет, а совсем скоро у актера будет юбилей.

«Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь. Сейчас меня поддерживают в основном медсестры и довольно удачно», — пошутил «главный мушкетер страны».

Как сказал актер, достояний в наши дни «дохрена». Себя он к ним не относит. «Внешность не очень соответствует тому, чем на самом деле жив человек. Я вообще юбилеи ненавижу. Скорее бы закончилось это идиотское число, чтобы я спокойно мог жить. Кроме раздражения день рождения ничего не вызывает», — заметил Боярский.

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По словам актера, выйдя на пенсию, он уделит себя внукам. «На внучат могу смотреть часами, особенно когда они спят. Читаю им сказки. Порой, кстати, с женой сцепляемся. Она учит меня, как обращаться с внуками. Я начинаю беситься. Такие вот мелочи. Хотим лучше внуку сделать, а в итоге ссоримся между собой», — сказал он.

По словам Боярского, супруге, актрисе Ларисе Луппиан, он никогда не дарит цветов. На это у нее, как он выразился, есть поклонники. В свободное время они с женой уезжают на дачу, где готовят шашлыки. «Она маринует мясо. Все просто у нас на столе. Картошечка, селедочка. Хороший хлеб, обязательно мягкий. Самое лучшее, чего могу дождаться от жены — рюмочки водки. От работы скоро избавлюсь совсем. Займусь правильным делом — воспитанием внуков», — заявил прославленный актер.