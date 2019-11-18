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Выступление Ляйсан Утяшевой в Ростове-на-Дону обернулось скандалом

Зрителям не понравилась организация концерта.

Выступление Ляйсан Утяшевой в Ростове-на-Дону обернулось скандалом
Ляйсан Утяшева. Фото Михаила Фролова / КП

34-летняя Ляйсан Утяшева в последнее время часто выступает в качестве тренера личностного роста, рассказывая людям, как создала свой успешный бренд. Однако и у тех, кто учит успеху, бывают провалы.

Выступление Утяшевой с обновленной танцевальной программой Bolero в Ростове-на-Дону обернулось скандалом, сообщил сайт КП. Разочарованные концертом жители города вылили свое недовольство в Сеть. Многие зрители ожидали, что, в основном, на сцене будет выступать их любимица. Собственно, на имя Ляйсан люди и шли. Но на деле Утяшева провела перед публикой совсем мизерную часть времени, предоставив место для творческой самореализации своему балету.

Еще одна популярная жалоба пользователей — это то, что танцевальное шоу, в принципе, мало походило на хореографическое представление. По словам пользователей, оно больше напоминало собрание гимнастических этюдов под музыку.

Кроме того, публика пожаловалась на плохую организацию концерта. Одна из беременных зрительниц, которая приобрела заранее дорогой билет и с нетерпением ждала представления, написала в Сети: «Испорчен вечер, ожидание, потрачено время зря, нервы не вернутся назад, 7 тысяч рублей в мусорку». Место девушки оказалось неудобным, все представление ей пришлось выглядывать из-за спин других зрителей.

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Выступление Ляйсан Утяшевой в Ростове-на-Дону обернулось скандалом
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