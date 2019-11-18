«Даже если вы попугай, ну что делать?»: Рудковская надела платье за миллион рублей

По словам певицы, главное, что продюсер чувствует себя в этом необычном платье кайфово.

Певица Глюкоза в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась о наряде продюсера Яны Рудковской, в котором звезда появилась на одной из недавних светских тусовок. Она пришла в зал в очень оригинальном платье с перьями и стразами.

Его стоимость, как считают специалисты, больше миллиона рублей. При этом некоторые звезды отметили, что в платье Рудковская стала напоминать им попугая.

«Если вам нравится этот наряд, и вы в нем чувствуете себя кайфово. Даже если вы попугай, ну что делать? Ну если вы себя там увидели, прочитали себя в этот день. Ну буду сегодня таким попугайчиком», — заявила Глюкоза, обсуждая наряд Рудковской.

При этом другие звезды предпочли уйти от ответа на вопрос, как им новое платье Яны Рудковской. К примеру, заклятый соперник ее мужа, фигурист Алексей Ягудин, предпочел не давать колких комментариев. «У нее есть супруг. Он и должен давать оценки», — сказал фигурист, но при этом добавил, что его супруга в таком наряде никогда бы не появилась на публике. «А если бы все-таки пришла, то я пришел бы в красных стрингах», — отшутился фигурист.

Ранее известный модельер Александр Шешунов заявил, что в этом платье с перьями и стразами Рудковская похожа на попугая Кешу. «Она как бы находится в диспропорции, потому что платье сшито на рост 178–180 сантиметров. Здесь ростом Яна не дотянула, но дотянула своим тугим кошельком, который является главной эрогенной зоной во всей ее творческой деятельности», — заявил специалист.