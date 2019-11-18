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«Кулек со стразами и перьями»: модельер сравнил Рудковскую в модном платье с попугаем

По словам Александра Шешунова, продюсер ошиблась с выбором наряда.

«Кулек со стразами и перьями»: модельер сравнил Рудковскую в модном платье с попугаем
Платье Рудковской подвергли критике/http://globallookpress.com/

Известный модельер Александр Шешунов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскритиковал наряд Яны Рудковской, в котором она появилась на одной из недавних светских вечеринок. Продюсер вышла в свет в платье с перьями.

Яна Рудковская с мужем. Фото
Рудковская вышла в свет в платье с перьями/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

«В этом оперении она, скорее всего, напоминает нам попугая. Попугая Кешу, как многие бы сказали. Все эти бледные тона и желтые с черным и бежевым ей абсолютно не идут. Притом, что она сама блондинка. Она как бы находится в диспропорции, потому что платье сшито на рост 178–180 сантиметров. Здесь ростом Яна не дотянула, но дотянула своим тугим кошельком, который является главной эрогенной зоной во всей ее творческой деятельности. Поэтому получился такой мешок, кулек со стразами и перьями. Чем больше меха, тем больше смеха», — сказал Шешунов.

При этом модельер признал, что у Рудковской красивые ноги. «Сама Коко Шанель говорила, что самое некрасивое в женщине – это коленки, поэтому до середины коленки юбка должна доходить и прикрывать коленную чашечку. А здесь метр с кепкой, не сколько укороченная мини, а сколько макси-пояс. В итоге диспропорция создает комический эффект», — заметил модельер.

Также не по душе ему пришлись босоножки с колготками, в которых вышла в свет супруга фигуриста Евгения Плющенко. «Это моветон, потому что вот этот шов, который на вырезе до пятки виден, и это ужасно. Это как надеть чулки на резинках с подтяжками», — добавил Александр Шешунов.

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Тэги:

Александр ШешуновПрограмма "Ты не поверишь!"Яна Рудковская
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«Кулек со стразами и перьями»: модельер сравнил Рудковскую в модном платье с попугаем
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