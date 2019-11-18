Хиллари Клинтон усадили в неисправный самолет

В аэропорту Нью-Йорка лайнер на борту с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон экстренно сел из-за неисправности. Как стало известно, борт компании American Airlines должен был доставить Клинтон в Вашингтон, однако в какой-то момент пилоты почувствовали нетипичное для самолета дребезжание.

Чуть позже выяснилось, что во время взлета лайнер потерял одну из деталей самолета, которая и поставила жизнь сотрудников компании и Клинтон под угрозу. Сотрудники воздушной гавани увидели со стороны самолета распространяющийся клуб дыма и поспешили предупредить об этом диспетчеров. Таким образом, авиамашина вернулась в точку вылета в 23:15 по Москве.

KCTV отмечает, что после недолгого ожидания Хиллари Клинтон пересадили на резервный борт и отправили в Вашингтон спустя полтора часа. В официальном представительстве Клинтон эксцесс не комментируют.

На днях Хиллари Клинтон разругалась с британским премьером Борисом Джонсоном. Бывший госсекретарь требовала последнего раскрыть богатых агентов Кремля. Клинтон не понравилось, что Джонсон заблокировал публикацию отчета о вмешательстве России в британские выборы.