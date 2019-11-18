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«Не мучился, просто закрыл глазки»: в Екатеринбурге инфекция уничтожила ребенка на глазах родителей и врачей

Сотрудница госучреждения списала вялость ребенка на недосып.

«Не мучился, просто закрыл глазки»: в Екатеринбурге инфекция уничтожила ребенка на глазах родителей и врачей
Детский сад. Фото: КП/Гусейнов Виктор

В Екатеринбурге менингококковая инфекция убила ребенка за считанные часы на глазах врачей, воспитателя детского сада и медиков. Безутешная мать рассказала журналистам, что 12 ноября как обычно отвела своего сына в детский сад. Тогда беды ничего не предвещало. Однако вечером, когда супруги пришли забирать малыша, мальчик к ним навстречу не вышел.

Проходя мимо комнаты, где веселились дети, уралочка заглянула в окно. Она увидела, что ее всегда активный сын сидит в углу в одиночестве и не играет. Параллельно с этим воспитательница преспокойно подметала пол. На вопрос о том, что происходит с их сыном, сотрудница объяснила – скорее всего, мальчик переутомился, поскольку не спал днем.

Родителей, впрочем, эти уверения не успокоили. После возвращения домой, мать померила ребенку температуру – та достигала 39 градусов. Кроме того, на теле отмечались красные пятна или ссадины, которые еще сильнее напугали уралочку. В панике горожанка вызвала медиков. Те приехали через 2,5 часа, но ничего странного в состоянии ребенка не увидели.

КП отмечает – после второго вызова врачи все же приняли решение доставить ребенка в больницу. Именно тогда врачи и диагностировали у малыша стремительную менингококковую инфекцию. После обследования специалисты не давали гарантий, что малыш выживет. Ребенок умер утром. Сейчас шокированная произошедшим женщина намерена судиться с детским садом и первой бригадой медиков – она уверена, и те, и другие проявили халатность.

«Мой сын не мучился. Он просто закрыл глазки и все», — вспоминает она.

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«Не мучился, просто закрыл глазки»: в Екатеринбурге инфекция уничтожила ребенка на глазах родителей и врачей
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