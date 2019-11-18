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До сих пор в реанимации: один из пострадавших в колледже Благовещенска в стабильно тяжелом состоянии

Врачи планируют выписать обоих раненых в ближайшие дни.

До сих пор в реанимации: один из пострадавших в колледже Благовещенска в стабильно тяжелом состоянии
Скорая помощь. Фото: КП/Маковеева Светлана

Медики благовещенской больницы рассказали о состоянии студентов колледжа, которые пострадали из-за 19-летнего стрелка Данилы Засорина. Оба раненых сейчас находятся в Амурской областной детской клинической больнице, один из них – до сих пор в реанимации, второй – в отделении детской политравмы. Врачи оказывают пострадавшим всевозможные услуги по поддержанию здоровья.

В региональном минздраве рассказали, что в скором времени более стабильного пациента планируется выписать. Состояние второго хоть и оценивается как стабильное, но остается тяжелым, цитируют специалиста РИА Новости.

Что касается третьего пострадавшего, которого госпитализировали в городскую клиническую больницу Благовещенска, то его состояние также стабильно. Он находится в сознании и ждет перевода в травматологическое отделение.

Накануне стало известно, что самого тяжелого из пострадавших студентов медики вывели из медикаментозной комы. Сами специалисты объяснили свое решение отсутствием угрозы для жизни и здоровья. Ранее было принято решение об искусственной коме из-за большого объема повреждений мягких тканей.

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До сих пор в реанимации: один из пострадавших в колледже Благовещенска в стабильно тяжелом состоянии
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