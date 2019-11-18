Тарасов жалуется на ипотеку и требует уменьшить алименты для старшей дочери

Дмитрий Тарасов совсем недавно со скандалом погасил долг по алиментам перед своей старшей дочерью Ангелиной. И вот новость – на сей раз футболист решил сократить расходы на 10-летнюю наследницу аж в 8 раз.

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Как рассказал адвокат бывшей жены спортсмена Сергей Жорин, Тарасов пожелал давать на содержание дочери не более 50 тыс. рублей в месяц. По словам Дмитрия, платить больше он не может, поскольку у него нет постоянного заработка, зато висит ипотека, ожидается рождение очередного малыша и мать на иждивении.

Между тем, якобы, Оксана ведет себя слишком растратно, позволяя себе дорогой отдых и машины. «Две квартиры, будто бы приобретенные для Ангелины, — тоже чушь. На те средства, которые он перечислял, купить их невозможно. Это все заслуга Оксаны», — рассказал Жорин «СтарХиту».

По словам Оксаны Тарасовой, у футболиста нет интереса к Ангелине, и он особо с ней не общается. Последний раз они разговаривали летом, на отдыхе. Девушка принципиально не стала покупать дочери мобильный, чтобы она не отвлекалась от занятий. Но это не является причиной для молчания, дескать номер Оксаны Дмитрию известен, и он всегда может связаться с наследницей, если, конечно, захочет.