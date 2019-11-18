НОВОСТИ

Тарасов жалуется на ипотеку и требует уменьшить алименты для старшей дочери

Футболист предъявил иск бывшей супруге Оксане.

Тарасов жалуется на ипотеку и требует уменьшить алименты для старшей дочери
Дмитрий Тарасов. Фото Global look press

Дмитрий Тарасов совсем недавно со скандалом погасил долг по алиментам перед своей старшей дочерью Ангелиной. И вот новость – на сей раз футболист решил сократить расходы на 10-летнюю наследницу аж в 8 раз.

Как рассказал адвокат бывшей жены спортсмена Сергей Жорин, Тарасов пожелал давать на содержание дочери не более 50 тыс. рублей в месяц. По словам Дмитрия, платить больше он не может, поскольку у него нет постоянного заработка, зато висит ипотека, ожидается рождение очередного малыша и мать на иждивении.

Между тем, якобы, Оксана ведет себя слишком растратно, позволяя себе дорогой отдых и машины. «Две квартиры, будто бы приобретенные для Ангелины, — тоже чушь. На те средства, которые он перечислял, купить их невозможно. Это все заслуга Оксаны», — рассказал Жорин «СтарХиту».

По словам Оксаны Тарасовой, у футболиста нет интереса к Ангелине, и он особо с ней не общается. Последний раз они разговаривали летом, на отдыхе. Девушка принципиально не стала покупать дочери мобильный, чтобы она не отвлекалась от занятий. Но это не является причиной для молчания, дескать номер Оксаны Дмитрию известен, и он всегда может связаться с наследницей, если, конечно, захочет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ТарасовДмитрий Тарасов с дочерьюТарасов последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тарасов жалуется на ипотеку и требует уменьшить алименты для старшей дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: