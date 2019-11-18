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«Это все фигня»: Егор Кончаловский разозлился, что его увидели с обручальным кольцом

Режиссер опроверг слухи о свадьбе с Леоновой.

«Это все фигня»: Егор Кончаловский разозлился, что его увидели с обручальным кольцом
Кончаловский и Леонова пока не сыграли свадьбу/http://globallookpress.com/

Режиссер Егор Кончаловский заявил, что журналисты распространили непроверенную информацию якобы он сыграл свадьбу со своей 35-летней возлюбленной юристом Марией Леоновой. Напомним, что несколько дней назад обручальные кольца на супругах заметили на премьере фильма Андрея Кончаловского «Грех», куда Егор и Мария пришли с мамой режиссера Натальей Аринбасаровой.

«Это не правда. Я этого не говорил! Это сказали журналисты», — заявил Егор Кончаловский. «Но вас же с кольцами видели?» — задала следующий вопрос журналистка. «Ну и что, что видели с кольцами. Это все фигня. Это утка. Я сейчас не могу разговаривать. Всего доброго», — заметил режиссер и положил трубку.

Чуть ранее журналисты выловили Егора Кончаловского после премьеры картины. Естественно, что ему был задан все тот же вопрос о свадьбе с Леоновой. «Я пока еще не готов говорить об этом. Я смотрел фильм», — заявил режиссер и поспешил убежать от назойливых репортеров.

Отметим, что с молодой возлюбленной Егор Кончаловский стал встречаться, когда распался его брак с актрисой Любовью Толкалиной. У них есть совместная дочь Мария, которой сейчас 18 лет. Кстати, с Леоновой он познакомился в суде. Она защищала его интересы. Три года назад Мария Леонова подарила своему возлюбленному сына Тимура. Сейчас она занимается воспитанием ребенка. Они проживают в загородном доме режиссера.

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Андрей КончаловскийЕгор КончаловскийЛюбовь ТолкалинаМария ЛеоноваПрограмма "Ты не поверишь!"
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«Это все фигня»: Егор Кончаловский разозлился, что его увидели с обручальным кольцом
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