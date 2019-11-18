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«Катастрофическая ошибка»: сын Елизаветы II опорочил честь семьи

Принц Эндрю, после разговора с журналистом ВВС, оставил больше вопросов, чем ответов о своем приятеле-миллиардере.

«Катастрофическая ошибка»: сын Елизаветы II опорочил честь семьи
Принц Эндрю. Фото Global look press

Принц Эндрю дал ВВС интервью, которое сразу же назвали провальным и порочащим честь британской королевской семьи. Один из ведущих юристов Англии Марк Стивенсен, назвал беседу герцога с журналисткой Эмилией Мейтлис «катастрофической ошибкой», сообщает газета Guardian.

Задачей этого интервью было расставить все точки над «и» в вопросах о дружбе Эндрю с Эпштейном, но вышло все не по плану. Итог беседы был таков, что вопросов осталось гораздо больше, чем ответов.

Принц в очередной раз попытался объяснить, что не знал о преступной деятельности своего приятеля. Но не смог это сделать доказательно, его слова выглядели пустыми и наигранными.

Напомним, миллиардер был осужден за педофилию и вовлечение в проституцию детей. В момент, когда об этом знал практически весь мир, сын Елизаветы II продолжал водить с Эпштейном дружбу. Позже член королевской семьи попал в объективы папарацци рядом с жертвой миллиардера Вирджинией Джуффре, на тот момент несовершеннолетней. Она заявила, что имела интимную близость с принцем по принуждению Эпштейна.

Принц Эндрю вначале категорически отрицал этот факт. А на интервью ВВС неожиданно заявил, что вообще не помнит знакомства с этой девушкой.

Многие британские СМИ отметили, что на лице герцога не было ни тени сожаления, когда он говорил об Эпштейне. Они уверенны, что принцу лучше бы стоило промолчать, чем говорить глупости перед камерой.

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Британская королевская семьяЕлизавета IIКоролевская семьяпринц Эндрю
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«Катастрофическая ошибка»: сын Елизаветы II опорочил честь семьи
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