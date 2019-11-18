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Buzvodka и Buzbeer: после провала с ресторанами Бузова хочет заработать на водке

На регистрацию соответствующих товарных знаков уже подана заявка.

Buzvodka и Buzbeer: после провала с ресторанами Бузова хочет заработать на водке
Ольга Бузова. Фото Владимира Веленгурина /КП.

Похоже, что бизнес-идеи Ольги Бузовой ничто не в силах остановить. Не мешают этому и откровенный провал с криптовалютой BuzCoin, и закрывшиеся рестораны здорового и быстрого питания BUZfood. И вот новость – на сей раз звезда «Дома 2» решила основать алкогольный бизнес, сообщает Telegram-канал Mash.

Певица собирается производить водку, пиво, виски и коньяк. Названия продуктов – откровенно неоригинальны, с неизменной приставкой Buz: Buzvodka, Buzbeer, Buzwhiskey и Buzcognac.

По данным канала, около месяца назад представители 33-летней певицы уже подали заявку на регистрацию товарных знаков. Юридически их правообладателем станет компания «Арчер мьюзик продакшнс», музыкальный лейбл, который продюсирует певицу.

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Buzvodka и Buzbeer: после провала с ресторанами Бузова хочет заработать на водке
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