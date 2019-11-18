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Кузьмин после возвращения к жене продолжает снимать квартиру для любовницы

Брат музыканта Александр поделился подробностями личной жизни рок-певца.

Кузьмин после возвращения к жене продолжает снимать квартиру для любовницы
Кузьмин вернулся от любовницы к жене/http://globallookpress.com/

Брат музыканта Владимира Кузьмина Александр в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыл некоторые подробности из жизни своего родственника. Недавно стало известно, что рок-исполнитель не только расстался с 28-летней подругой, но и принял решение воссоединиться с экс-супругой спустя полтора года после развода. Екатерина Трофимова, с которой Владимир Борисович прожил под одной крышей 17 лет, приняла извинения бывшего, согласившись возобновить отношения.

Владимир Кузьмин с любовницей. Фото
Кузьмин продолжает содержать любовницу/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

Брат Владимира Кузьмина отметил, что для 28-летней Светланы Карпухиной, несмотря на расставание, его брат снимает квартиру. «Это да. Это да. Есть такое. Вот мы сидели на лодке разговаривали с ней. Она говорила: «Я его люблю», — заметил Александр Кузьмин.

При этом он отметил, что и у него, и у брата очень активная личная жизнь, что не нравится их женам и возлюбленным. К примеру, его супруга в гневе выбросила все вещи мужчины из дома. «У нее там сдвиг по фазе пошел», — так объяснил это решение Александр Кузьмин.

При этом корреспонденты программы заявили, что Екатерина Трофимова готовит некую необычную свадьбу с Владимиром Кузьминым. «А что ей делать? Ей делать-то нечего. Она же не работает. Вот у нее и фантазия», — заявил Александр Кузьмин.

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Тэги:

Александр КузьминВладимир КузьминЕкатерина ТрофимоваПрограмма "Ты не поверишь!"Светлана Карпухина
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Кузьмин после возвращения к жене продолжает снимать квартиру для любовницы
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