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Садальский жестко осудил Лолиту за ее поведение с мужем

Актер считает, что певица излишне откровенна с журналистами.

Садальский жестко осудил Лолиту за ее поведение с мужем
Лолита. Фото Global look press.

В тот момент, когда практически весь шоу-бизнес откровенно сочувствует Лолите Милявской в ее сложной истории с изменником-мужем, Стас Садальский решил занять особую позицию. Актер осудил звезду эстрады, сопоставив ее поступки с поведением Людмилы Целиковской.

Блогер вспомнил что Лолита когда-то, напротив, тиражировала в СМИ свое счастье, рассказывая журналистам, как хорошо ей живется с молодым мужем. А когда наступила беда – стала проклинать все 9 лет замужества, лить гадости на отставного супруга.

«В отношениях мужа и жены для меня показателен пример кинозвезды СССР Людмилы Целиковской, когда ее бросил четвертый муж Юрий Любимов и ушел к венгерке Каталине», — написал в своем блоге Садальский.

По его словам, он не только опустошил ее, как женщину, но и оставил в трудной ситуации весь театр на Таганке. Поскольку из-за него пришлось менять актерский состав и спешно работать над репертуаром.

Журналисты и в то время встали на сторону брошенной жены. Однако сама Целиковская сумела сохранить удивительное благородство и дала серьезный отпор газетчикам. «Как я могу говорить плохо о своем муже, ведь прожила с ним столько лет?», — заявила актриса.

Садальский заметил, насколько эти истории близки по своей трагедии, и как они разнятся по проявлению в них женщин. «Всегда был против выпячивания чувств в семье. Чем жарче любовь, тем скорее расставание…», — сказал он.

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Садальский жестко осудил Лолиту за ее поведение с мужем
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