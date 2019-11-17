Елизавета II «потеряла контроль» над Букингемским дворцом — инсайдер

Королевский корреспондент BBC Николас Уитчелл полагает, что Елизавета II утратила контроль над Букингемским дворцом.

Это заявление он сделал поле того, как принц Эндрю дал интервью программе Newsnight о дружбе с преступником-миллиардером, вызвавшее волну критики.

По мнению Уитчелла, интервью можно рассматривать как свидетельство тому, что ситуация в Букингемском дворце расшатывается. «Они скорее всего посоветовали бы герцогу Йоркскому не выступать на телевидении, если он, конечно, у них спрашивал», — начал Николас.

«Королеву проинформировали, но сейчас ей 93 года и она уже не может все жестко держать под контролем, если, конечно, хоть когда-то могла», — продолжил он.

«В данный момент наблюдается отсутствие сильного центрального контроля. У нас есть два эпизода всего за пару месяцев, — констатировал факт Уитчелл.

«У нас есть принц Гарри, который выступил с критикой СМИ абсолютно вопреки совету его сотрудников по связям с общественностью, которые отчаянно отговаривали его от этого шага», — пояснил он.

«Теперь у нас схожее положение. Главных советников королевы во дворце не пригласили обсудить решение принца Эндрю»,— добавил Уитчелл.

По мнению эксперта Эндрю только навредил себе, согласившись поговорить об обвинениях в домогательствах и дружбе с любителем несовершеннолетних, пишет Express.