В плавках на мороз: в Москве эвакуировали 2 тысячи человек из аквапарка

Вечером 17 ноября в Москве полностью эвакуировали крупнейший в городе аквапарк. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников МЧС, из здания «Мореон» (улица Голубинская, 16) вывели около двух тысяч человек.

Причиной тревоги стал анонимный звонок о заминировании развлекательного объекта. Специалисты проверили здание на наличие бомбы. Администрация заведения уже сообщила, что звонок был ложный — внутри ничего опасного не обнаружено. Сотрудники аквапарка списали этот случай на недобросовестную конкуренцию.

Добавим, в этот же день аналогичным способом были «заминированы» две столичные школы, телецентр «Останкино» и медицинский университет имени Пирогова. В правоохранительных органах прокомментировали, что в этих зданиях взрывчатых веществ не было обнаружено.

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Интересно, при эвакуации аквапарка людей выводят на улицу как есть — в купальниках и с мокрыми волосами?