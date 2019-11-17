От Кейт Миддлтон ушла личный секретарь

Кэтрин Квинн, которая занимала должность личного секретаря Кейт Миддлтон с октября 2017 года, решила уволиться ради новых карьерных горизонтов, так что теперь эта вакансия снова открыта.

По сообщениям британских СМИ, герцогиня Кембриджская и ее сотрудница расстаются «на теплой и дружественной ноте».

«Кэтрин очень милая дама и очень многого добилась, работая на герцогиню. Он просто хочет отойти от дел, чтобы заняться благотворительностью», — пояснил источник.

«На самом деле о работе на супругу принца Уильяма она никогда не думала, но когда ей поступило это предложение, она не смогла от него отказаться», — добавил он.

В обязанности г-жи Квинн входило составление рабочего графика Кейт, сопровождение ее на встречах, а также в поездках, связанных с благотворительной деятельностью.

Она работала в бизнес-школе при Оксфордском университете исполнительным директором, а также была в совете по благотворительным делам.

Кэтрин помогла создать сильную команду вокруг герцогини, так что та останется не одна, пока не найдет нового секретаря, а для Квинн это подходящее время, чтобы двинуться дальше, пишет Express.