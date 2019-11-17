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Исследование: дешевые телефоны опасны для своих пользователей

В недорогих моделях часто встречаются вредоносные приложения для Android.

Исследование: дешевые телефоны опасны для своих пользователей
Оказывается, низкая цена - это не плюс для смартфона. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Дешевые смартфоны могут быть опасны для своих обладателей. Речь идет бюджетных моделях с системой Android.

Сайт «Машины и механизмы» привел исследование компании Kryptowire, занимающейся изучением безопасности гаджетов. Оно выявило 146 приложений, которые ставятся производителями на недорогие телефоны.

Одни из них имеют неограниченный фоновый доступ к микрофону, другие способны тайно передавать данные производителю, не уведомляя об этом пользователя.

Такие «программы-вредители» были обнаружены в телефонах 29 различных брендов, среди которых оказались как малоизвестные китайские Cubot и Doogee, так и серьезные компании, например, Sony.

Продвинутые пользователи знают, что, когда покупатель только достал свой телефон из коробки, на нем уже установлено от 100 до 400 различных приложений. Понять, что на новой «трубке» опасно, а что нет, очень трудно.

Исследователи утверждают, что производители телефонов должны нести ответственность за свои программные продукты для Android, но заставлять их это делать может только компания Google.

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Исследование: дешевые телефоны опасны для своих пользователей
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