«Не буду от себя откусывать части тела!»: Лолита получила необычный подарок

Певица Лолита Милявская показала своим подписчикам в Instagram необычный подарок, который ей преподнесли. Под композицию «На Титанике» женщина демонстрирует необычный подарок — торт в форме… Лолиты Милявской! Фигура выполнена с филигранной четкостью, кондитер добился поистине удивительного сходства. Подарок подписан словами «Самой народной артистке России».

Певица изображена на сцене, исполняющей песню, рядом с ней стоит микрофон, а сама Лолита расположилась на золотом пьедестале, к которому ведет красная ковровая дорожка.

По словам певицы, хотя подарок ей очень понравился, но откусывать от себя части тела она не будет. Комментаторы в Instagram по достоинству оценили произведение кондитерского искусства и еще раз поздравили певицу с днем рождения: