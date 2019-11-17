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«Не буду от себя откусывать части тела!»: Лолита получила необычный подарок

Певице подарили торт в виде фигуры самой Лолиты, сходство удивительное!

«Не буду от себя откусывать части тела!»: Лолита получила необычный подарок
Лолита. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

Певица Лолита Милявская показала своим подписчикам в Instagram необычный подарок, который ей преподнесли. Под композицию «На Титанике» женщина демонстрирует необычный подарок — торт в форме… Лолиты Милявской! Фигура выполнена с филигранной четкостью, кондитер добился поистине удивительного сходства. Подарок подписан словами «Самой народной артистке России».

Певица изображена на сцене, исполняющей песню, рядом с ней стоит микрофон, а сама Лолита расположилась на золотом пьедестале, к которому ведет красная ковровая дорожка.

По словам певицы, хотя подарок ей очень понравился, но откусывать от себя части тела она не будет. Комментаторы в Instagram по достоинству оценили произведение кондитерского искусства и еще раз поздравили певицу с днем рождения:

«Лола а вы будьте счастливы! Вы заслуживаете огромного женского счастья! Вы такая милая, чувствительная а самое главная мудрая! Здоровья вам будьте с нами как можно дольше радуйте нас своим присутствием на этой планете! Уважаю вас как человека вы большая молодец! Будьте, будьте всегда всегда! Вы большой пример для многих!» — пишет пользователь под ником tuzova61

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день рожденияЛолитаторт
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«Не буду от себя откусывать части тела!»: Лолита получила необычный подарок
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